Vriendin Dré Hazes aan de beterende hand

,,Ze is aan de beterende hand'', laat het management van Dré aan Shownieuws weten. Zij bevestigen dat Monique griep heeft. ,,Ze kan ook gewoon naar huis vliegen straks.''



Monique deelde maandag een verontrustende foto vanuit Bangkok via haar instagramaccount, waarbij ze liet weten 'totaal geen energie' te hebben. Ze had geen zin in een voorgeschoteld dienblad vol vers fruit, yoghurt en toast met jam.



Monique is in oktober uitgerekend van een jongetje. Het is onbekend wanneer zij en haar Dré naar Nederland terugkeren.