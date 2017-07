Vriendin Thijs verdiept zich in Katja, Georgina op 'vervelend' bootje

Mo­tor­schans­sprin­ger Zwarte Cross belandt naast baan

15:41 Tijdens festival De Zwarte Cross in Lichtenvoorde is een stuntman ernstig gewond geraakt. De motorcrosser is volgens ooggetuigen tijdens het schansspringen naast de baan terechtgekomen. Het slachtoffer is met onbekend letsel met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.