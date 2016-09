'Vriendin Tim poept in zee en nieuwe liefde Paay is grijs'

Patricia Paay (67) kwam na haar scheiding van Adam Curry (55) in 2009 eigenlijk alleen nog in het nieuws door het liefdesrelatie met veel jongere mannen. Eerst had ze een verhouding met de 34 jaar jongere Nicky van Dam en recent nog een affaire met de 24-jarige automonteur Maurice Dix. La Paay heeft, zo concludeert Weekend, eindelijk geleerd van haar kansloze romances met mannen die makkelijk haar zoon of zelfs haar kleinkind hadden kunnen zijn. Want Patricia is de afgelopen tijd al een paar keer gezien met een man die nog altijd stukken jonger is dan zij, maar al wel grijzende slapen heeft. ,,Dit is een dertiger of misschien veertiger'', jubelt het tijdschrift bij foto's waarop de oud-Starsister met haar nieuwe verovering te zien is. Wie de gelukkige is, is jammer genoeg (nog) niet bekend. Weekend: ,,Kennelijk heeft Patries haar lesje geleerd en kijkt ze nu eerst de kat uit de boom, voordat ze hem in de publiciteit brengt.'' Daar wordt nog aan toegevoegd dat de man in kwestie misschien een reden heeft om uit de schijnwerpers te blijven. ,,Want waarom houdt ze hem anders geheim'', vraagt het tijdschrift zich af.