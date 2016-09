Vrijgezelle Mattie (31) op date met Gordon (48)

Mattie ontdekte afgelopen mei niet de vader te zijn van de tweeling die hij kreeg met zijn toenmalige vriendin Kirsten Willemstein. Sindsdien gaat de populaire dj voor zover bekend als single door het leven, maar dat kan dit weekend veranderen.



Gordon vroeg de dj vorig jaar september al eens uit. ,,Mattie luister, wij kunnen toch wel gewoon een keer gezellig een kop koffie drinken?'', zei hij toen. ,,Kom gezellig naar me toe!'' De zanger wilde Mattie zelfs bij hem thuis ontvangen. De dj stemde schoorvoetend in, maar tot een afspraakje kwam het niet.



Knipoogdate

Daarin hoopte Wietze vanochtend verandering te brengen. ,,We hebben wel contact, maar hij durft niet'', reageerde Gordon. ,,Ik probeer hem over het randje heen te krijgen.'' Een stamelende Mattie wist niet zo goed wat hij moest zeggen over zijn knipoogdate. ,,Oké, ik ga mee. We gaan er een gezellige avond van maken.''



De eerste platte grap van Gordon liet niet lang op zich wachten. ,,Maandag kun je het krukje weghalen'', lachte de zanger. Mattie en Wietze kwamen niet meer bij. ,,Ik zit meteen ongemakkelijk ook'', zei Mattie met een rood hoofd. ,,Maar ik zie je zaterdag, Gordon. Nooit gedacht dat ik dat nog eens zou zeggen.''



Echt intiem zal de date niet worden, want Mattie neemt zijn microfoon mee om het avontuur vast te leggen. Het resultaat is maandag te horen in de ochtendshow op Qmusic.