Vrouw Arie Boomsma: We verbergen tepeltjes dochtertje bewust

Volgens Romy wemelt het op internet en sociale media van de rechtenvrije foto's waarmee iedereen die dat wil iets kan doen. Goed of slecht. Romy, zo stelt ze, is geen tegenstander van dat delen. Maar er zijn in haar ogen wel grenzen. Over de ophef die ontstond over Arie's gephotoshopte Instagramfoto zegt ze: ,,Wat ik er lastig aan vind is dat je ergens het gevoel hebt je te moeten verantwoorden, te vermelden waarom je bepaalde keuzes maakt.'' Dat heeft volgens haar niks te maken heeft met seksualisering van de vrouwenborst in de huidige maatschappij. ,,Wel met hoe om te gaan met internet en onze kinderen.''