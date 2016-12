Waar kijken we naar op oudejaarsavond?

De tv draait door 2016 (20.25 uur)

De publieke omroep heeft de laatste jaren een vaste speler op oudejaarsavond en dat is De tv draait door. Presentator Matthijs van Nieuwkerk blikt samen met vaste tafelheer Marc Marie Huijbregts terug op de leukste momenten uit de rubriek van De wereld draait door. Daarnaast ontvangen ze opvallende hoofdrolspelers uit de grappige filmpjes die de talkshow elke avond toont.



Mindf*ck special: het teleportatie-experiment (21.20 uur)

Nieuw op oudejaarsavond op NPO1 is Victor Mids. De illusionist, die normaal op NPO3 te zien is met zijn programma Mindf*ck, heeft een speciaal experiment in petto op de laatste dag van het jaar. ,,Ik ga iemand uit Nederland teleporteren naar een andere plek op aarde. Ik laat nog in het midden wie het is en waar diegene naar toe gaat. Het is in ieder geval iemand die ervan droomt om eens geteleporteerd te worden." Én Mids belooft: hij gaat hint geven hoe deze bijzondere truc werkt.



Oudejaarsconference: Claudia de Breij (22.30)

De oudejaarsconference op NPO1 kent dit jaar een debutant in het genre. Claudia de Breij waagt zich voor het eerst aan de traditionele cabaretvoorstelling aan het einde van het jaar. Volgens AD-recensent Stefan Raatgever maakt ze 'een glansrijk debuut'. ,,Haar voorstelling heeft een lagere grapdichtheid dan die van pakweg Youp van 't Hek (volgend jaar weer aan de beurt). Maar op hem - en op Herman Finkers uit 2015 - heeft ze één ding voor: ze kan zingen. En dat blijkt handig in een jaar waarin zoveel rocksterren ons ontvielen."