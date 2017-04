Waarom we met z'n allen zo graag foeteren op DWDD

U kent me langer dan vandaag en weet dus dat ik vaak kritisch ben op De Wereld Draait Door. Ik kan slecht tegen het Amsterdamse gedweep met elitaire onderwerpen en het neerbuigende toontje bij populair vermaak. Ik krijg regelmatig rode vlekken van het politiek-correcte gastenbeleid. En ik trek het hoge 'Wij van wc-eend'-gehalte niet, waarmee ik bedoel dat ze aan de DWDD-tafel veel te graag de loftrompet steken over zichzelf.



En toch. Ik had het afgelopen dagen stiekem met Matthijs en consorten te doen in de kwestie Chriet Titulaer. Misschien komt het doordat ik het fragment 'live' gemist had en terugkeek met die hausse aan kritiek in mijn achterhoofd en me dus had ingesteld op iets weerzinwekkends. Maar ik vond het gebrek aan respect wel meevallen. Jelle Brandt Corstius zette vooral zichzelf voor schut door het Limburgse accent van de overleden astronoom zo beroerd te imiteren. Maar een beetje om hem grinniken hoort net zo goed bij het fenomeen Chriet Titulaer als al die wondere toekomstvoorspellingen die nog uitgekomen zijn ook.



De storm aan kritiek toont vooral weer eens de felheid en gretigheid waarmee DWDD door een groot deel van ons land wordt gehaat. Ik durf er heel wat onder te verwedden dat die groep de anderhalf miljoen dagelijkse fans ver overtreft. Als ik af en toe rond half acht 's avonds een blik op Twitter werp, zijn de vuile opmerkingen en verwensingen niet van de lucht. Was ik Matthijs, was ik waarschijnlijk al honderd keer voor de trein gesprongen.



Het probleem is en blijft dat ze bij DWDD slecht aanvoelen hoe iemand die geen jonge, intellectuele Amsterdammer is in het leven staat en waar hij of zij mee bezig is. Of in elk geval de indruk wekken dat ze zich mijlenver verheven voelen boven het gewone gepeupel. Dan moet je niet raar opkijken als datzelfde volk bij het minste of geringste uitgaat van de allerslechtste intenties van de makers.



Misschien moet zo'n jonge, hippe DWDD-redacteur gewoon eens wat vaker die ene tante in Meppel of die oude buurjongen uit Bronkhorst bellen voor een reality-check. Zodat het programma gaat uitstralen: ja, we zitten hier graag met ons hoofd in de wolken, maar staan ook gewoon met de voeten in de klei. Want verdorie, ik ga er natuurlijk geen gewoonte van maken om DWDD te verdedigen.



