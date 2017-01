Als je even iets anders wilt dan Doughnut Trump, luister dan eens naar The Stones, The Searchers, The Beau Brummels, Kinks, ZZ en de Maskers, Four Seasons, Kenny Ball, John Fred & His Playboy Band, luister naar de jaren zestig, luister naar NPO Radio 5.



De hele week doen ze daar de sixties. Ik zag het aangekondigd en ik dacht: O nee, toch niet alweer zeg, het hele jaar lijkt wel een aaneenrijging van themaweken en lijstjes geworden te zijn op alle muziekzenders. Maar ik was zo Trump-gaar, zo deskundigen-zat, ik kon het gewoon niet laten, mijn oren smachtten naar een warm shot Jeanne Kooijmans. Wat heeft ze toch een prettige, warme stem. Een stem die is gemaakt voor het Theater van het Sentiment.



Je hebt radiopresentatoren die je hoort denken: Ja, ik presenteer dit nou wel, maar wat een stomvervelend programma zeg. Dat uit zich in een neerbuigende, cynische, badinerendde toon. Niets van dat al bij Jeanne Kooijmans.



Ik zweef door de tijd en land, begeleid door The Zombies, Georgie Fame, The Drifters, The Temptations en Frank Sinatra in 1965, mijn geboortejaar. Mensen, wat een tijd was dat. Herman Stok was toen nog op tv met Top of flop, een revolutionair programma voor teenagers. Hij draaide daarin grammofoonplaten, die hij vervolgens met een jury besprak op een toon die nu zelfs niet meer bij het bespreken van literatuur wordt gebezigd. Op YouTube zijn een paar afleveringen te zien. Bekijk ze eens, het is therapeutische slow tv.



Stok is nu stokoud, Jeanne Kooijmans belt hem. Nee, een deejay was hij niet, zegt hij krakend, deejays draaien plaatjes en hebben zelf niets te melden, het is allemaal flauw gedoe met sidekicks.



Behalve televisie deed Stok ook radio, mijn hele jeugd lang hoorde ik hem op zaterdagochtend samen met Letty Kosterman bij de Vara Z.O. presenteren, ik mocht er nooit doorheen praten of zingen. Het was een soort radiomagazine dat wat mij betreft wel weer eens mag worden heruitgevonden.



Ik ben geen nostalgist, maar ik knap erg op van die Week van de jaren zestig. Als ik, als de zingeving op Radio 5 's avonds weer terugkeert, terugschakel naar 1 hoor ik mooie berichten uit Washington over de Women's March. Ze zijn terug, denk ik, de jaren zestig, love, peace, understanding.



