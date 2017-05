Wat doet Tooske bij It Takes 2?

Heus, ik gun elke BN'er zijn of haar gloriemomentje in It Takes 2, maar toch één kritische noot: wat doet Tooske Ragas in dat programma? Het voelt alsof we bij de neus worden genomen door RTL4. Dat was vorig seizoen ook al zo met Marlijn Weerdenburg. Want die dames mogen dan bekend zijn geworden als presentatrice of actrice, maar iedereen die de showpagina's van deze krant langer leest dan vijf minuten weet dat ze ook zangeres zijn, of in elk geval ooit zo zijn begonnen.



Terwijl It Takes 2 er in mijn beleving juist om draait dat meer of minder bekende Nederlanders voor het eerst een podium opstappen om een moppie te galmen. Ik wil zien hoe mijn jeugdheld Gijs Staverman het ervan afbrengt als hij een liedje moet zingen in plaats van aankondigen op de radio. En ik brand van nieuwsgierigheid of Hans Klok zichzelf van schaamte in een wit konijn transformeert na een valse uithaal. Die overigens helemaal niet kwam zondagavond, want die man blijkt een geboren volkszanger. Ook dáárom, vanwege dat soort verrassingen, kijk ik naar dat programma.



Dat Tooske een beetje wijs kan houden, wist ik al. Ze stond in de grote Joop van den Ende-musical 3 Musketiers en scoorde zelfs een Top 40-hit met een duet met manlief Bastiaan Ragas uit diezelfde voorstelling. Vorig jaar zong ze tijdens de benefietshow Jij&Ik nog met Marco Borsato. En - dit verraadt dat ík de showpagina's al jaren spel - voor ze als vj begon bij TMF zong ze in een bandje dat Bogy Bogy heette.



Tooske bagatelliseert die zangervaring nu zelf, en dat snap ik best. Ze is alweer een tijdje uit de spotlights verdwenen sinds het mislukte moestuintjesavontuur bij de EO en om BN'er te blijven moet je af en toe ergens opdraven. Anders overkomt je wat die andere It Takes 2- deelneemster Bibi Breijman gebeurde: dat coach Waylon lacherig moest vragen waar hij haar eigenlijk van kende.



Tooske als jurylid of desnoods als presentatrice had ik verrassender gevonden. Want twee keer Angela Groothuizen en Gordon in één weekend (Holland's Got Talent én It Takes 2) is wat veel van het goede. Het wekt in elk geval de indruk dat RTL niet alleen gemakzuchtig was bij het vinden van de juiste kandidaten voor de celebrity-zangshow.



