Het zag er gisteren goed uit voor Max, iedereen zegt Max, dus ik zeg ook Max. Zo goed zelfs, dat er een Nederlandse file naar Spa stond, waar Max gistermiddag racete. Hij startte vanaf de tweede plaats, p2, voor de insiders. De verwachtingen waren hooggespannen. P1 was absoluut niet uitgesloten, sterker nog, er waren Nederlanders die overtuigd waren dat hij de Grand Prix ging winnen. Ik noem dat het Rio-syndroom.



Ik zat niet in de file, ik ga niet uren stilstaan om naar een race te gaan kijken zeg.



Ik had de radio. Grand Prix radio, de Formule 1-zender. Het is een racestation dat een topdag had, want normaal gesproken, zendt het alleen via internet uit. Gisteren was het, speciaal voor alle meegereisde Nederlanders, ook via de ether te ontvangen, op 100.0 Mhz op de FM-band. Op het circuit had men een zender geïnstalleerd.



Of men alle draden goed had weggewerkt, weet ik niet, want in de eerste bocht ging het al fout met Max. Verslaggever Olav Mol: ,,Max is de enige die begint op Supersofts, dat zijn de snelste banden, maar je moet wel eerder de pits in om ze te wisselen. Hoo, daar gaat Max, een touché, contact met Räikkönen, die vervolgens Vettel raakt. Max heeft problemen met zijn voorvleugel. Aiaiai, allebei de Ferrari's zijn er nu al af. Wat een knotsgek begin van deze Grand Prix.''



Max moest de pits in en kreeg een nieuwe voorvleugel en ook maar gelijk mediums, op die banden houd je het 't langst uit. De Nederlandse droom lag nu al in duigen, hij lag op plaatst 17. Toen reed Magnussen keihard de bandenstapel in bij Eau Rouge/Raidillion en werd de race stilgelegd.

We reden weer, het geluid van de motoren klonk als een zwerm hysterische bijen. Max vocht voor wat hij waard was en eindigde uiteindelijk op P11. Op P1 de bolide van Nico Rosberg. Mol: ,,Hij heeft een foutloze wedstrijd gereden, dat kunnen we hem niet kwalijk nemen, hij wordt ervoor betaald. Op P2 Ricciardo, kijk, vuistje uit zijn cockpit, knap gedaan van die Red Bull en op P3 toch weer Lewis Hamilton."



Tot diep in de nacht hoorde ik de motoren nog in mijn oren.



