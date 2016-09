Wat gebeurde er met de rest van de Sound of Music-cast?

Liesl was de oudste van zeven kinderen in de film 'The Sound of Music' en zong daar hopeloos verliefd 'Sixteen going on Seventeen'. Maar behalve de jaarlijkse kerstvertoning van de musicalfilm, zullen we Charmian Carr niet meer zien verschijnen.



Als eerste van de von Trapp-kinderen bezweek de 73-jarige actrice aan de complicaties van een zeldzame vorm van dementie. Twee boeken over haar ervaringen schreef ze nog, ze dook af en toe wel eens op in een bijrolletje op het scherm en begon haar eigen interieurbedrijf.