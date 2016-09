Wat kunnen we van antiheldin Bridget Jones leren?

Voor alle vrouwelijke fans en alle mannen die er zogenaamd niks van moeten hebben, maar de film toch glunderend uitzitten, is er dezer dagen maar één kwestie: wordt Bridget Jones's Baby, vanaf donderdag in de bioscoop, wel leuk? Of blijkt de derde film in de Jones-reeks iets te weeïg nu het over baby's, pretecho's en ontsluitingsweeën gaat? En kan het eigenlijk wel? Een film zonder de lekkere fouterik Daniel Cleaver, in de vorige twee films nog hartstochtelijk vertolkt door acteur Hugh Grant? Komt vast goed, míts hoofdrolspeelster Renée Zellweger - goddank weer even zonder botox - Jones maar weer honderd procent Jones laat zijn. Met haar tenenkrommende speeches. Met haar ongefundeerde jaloezieaanvallen. Met haar uitgekiende talent om op precies het goede moment precies het verkeerde te stamelen.



Tussen de slapstick door kunnen we trouwens best wat van onze antiheldin opsteken: miss Jones is oneindig veel innemender dan miss Perfect. Negen quotes en levenslessen uit de filmklassiekers Bridget Jones's Diary (2001) en Bridget Jones: The Edge of Reason (2004).



1. ,,Willen jullie me excuseren? Ik ga me even aan wat serieuze Pulitzerprijs winnende journalistiek wijden.''

Wat maakt het uit dat Bridget denkt dat Iran de vrouw van wijlen David Bowie is? Dat ze Duitsland niet van België kan onderscheiden? Dat ze het woord Tsjetsjenië niet haar strot uitkrijgt? Laat iedereen maar gniffelen, zij weet het zeker: een glansrijke carrière is áltijd binnen handbereik.

Les 1: Niet zo stotteren bij die ene sollicitatievraag over wat onze grootste kracht is. Kom girls, iets meer Bridget-bluf!



2. ,,Daniel, fuck jou. Of haar. Maar zeker niet mij.''

Er komt in ieders leven een moment dat het heel goed is om alle beschaving te laten varen en in deze scène is het zover. (Flashback: Daniel Cleaver heeft Bridget in een vakantieoord in Thailand bijna tussen de lakens als er plots een door hem bestelde prostituee in de deuropening staat.)

Les 2: Peter R. de Vries heeft gelijk: hufter verdient hufteraanpak.



3. ,,Mmm, enorm slipjesdilemma. Mocht ik vanavond geheel per ongeluk met zomaar iemand in bed belanden, moet ik dit kanten gevalletje aan. Maar óm geheel per ongeluk met zomaar iemand in bed te belanden, moet ik deze angstaanjagende corrigerende oma-onderbroek aan.''

Heeft Bridget omwille van het strakke silhouet uiteindelijk toch tot een omvangrijk stuk shapewear besloten, belandt ze natuurlijk net die avond in een compromitterende pose op een harig kleed met lekkere jongen Daniel Cleaver. Die overigens verrukt op de vondst reageert: iets met een moedercomplex.

Les 3: Waarom uren gewichten pompen in een muffe sportschool, als we met zo'n polyamide, huidkleurige Maidenform (29,95 euro) stante pede Barbie zijn?



4. ,,Echt, geluk is mogelijk. Zelfs als je 33 bent. En een kont ter grootte van twee bowlingballen hebt.''

Iemand hoeft maar één keer de begintune van Barry White's grootste hit af te spelen en wij beven: dit gaat mis, dit gaat gru-we-lijk mis. Zou het niet verrukkelijk zijn om à la Jones in fladderige zomerjurk het romantische meisje in jezelf weer wakker te kussen en ongegeneerd in een prins in nat wit overhemd te geloven?

Les 4: Neurie mee: 'You're the first, you're the last, my everything'.



5. ,,Goede voornemens. Minder drinken. Kappen met roken. En eh, goede voornemens uitvoeren.''

Kijk. Zo kennen we Bridget weer. Heeft de hele avond in haar mottige appartement 'All by myself' mee staan janken en is in de ochtend alweer fris en fruitig met haar dagboek in de weer.

Les 5: En nu niet tegen jezelf zeggen dat er weer niks van al die voornemens terecht gaat komen, want het gaat om de intentie, en de intentie is goed.