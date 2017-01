Wat maakt Michiel Huisman zo knap?

Bouw

Hoe symmetrischer iemands gezicht, hoe knapper we hem vinden. En laat Michiel een vrij symmetrisch gezicht hebben. ,,Die man is zó fotogeniek. De camera houdt van hem, zegt Freek Koster van Touché Models. ,,Van iedereen valt wel een mooi plaatje te maken, maar bij hem maakt het niet uit wat je doet.'' Castingdirecteur Job Gosschalk, die veel met Michiel heeft samengewerkt, vult aan: ,,Hij is al-tijd knap.''



Uitstraling

,,Als hij binnenkomt, komt er echt iemand binnen'', vindt Koster. ,,Maar zonder een aandachttrekker te zijn.'' Gosschalk: ,,Hij laat nooit het achterste van zijn tong zien en dat maakt hem mysterieus.''



Ogen

Niet 'gewoon' mooie blauwe ogen, maar sexy kijkers. Bedroom eyes. ,,En er zit humor in. Het is spannend dat er een heel lichte vorm van ironie in zijn ogen zit'', vindt Gosschalk.



Mond

Hij heeft geen heel volle lippen, vindt Freek Koster. ,,Maar als hij lacht, lacht zijn hele gezicht. Hij heeft een heel expressief gezicht, is zowel de good guy als de bad guy. Dat maakt dat je naar hem blijft kijken.''



Oren

De oren van Michiel zijn het bestuderen waard, zegt Gosschalk. ,,Ze zitten heel laag achter op zijn hoofd. Het maakt hem heel knap. Is dat je nog nooit opgevallen?''