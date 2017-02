Wat volgt? Lubach naar NPO1?

Het houdt maar niet op voor Arjen Lubach. Vorige week trok hij al een miljoen kijkers, afgelopen zondag waren het er zelfs nog ietsje meer. Eén keer zo'n monsterscore na seizoenenlang voor een magere 400.000 kijkers te hebben gebuffeld, kan nog toeval zijn. Maar nu het twee keer achter elkaar raak is, durf ik de stelling wel aan dat Lubach een kijkcijferkanon is geworden. Valt er ook iets positiefs op het conto van Trump te schrijven.



Hoelang is het nou helemaal geleden dat ik door mijn omgeving nog glazig werd aangekeken als ik de loftrompet stak over Zondag met Lubach. 'Arjen wie?' was de standaardreactie. Gevolgd door: 'Nooit van gehoord.' Behoorlijk irritant, als ik enthousiast was over een geestig filmpje. Of over iets dat ik van zijn programma had opgestoken, want dat doen ze ook zo handig daar, onderzoeksjournalistiek en humor combineren.



Neem het item van vorige week over het schimmenspel en de belangenverstrengeling rond het Groningse gas. Het was ontluisterend wat het programma aantoonde. Je bent aan de goden (nee, Shell dus, volgens Lubach) overgeleverd als je daar woont. Kijk het vooral terug als u het gemist heeft. Of voor wie gewoon even wil lachen: zoek van afgelopen zondag het absurdistische gesprek op met cabaretier Tex de Wit, die zogenaamd het boek Donald Trump is een lul heeft geschreven. Of dat stukje over Tom Egbers die door de NOS uitgebuit zou worden, hilarisch.