Waylon biedt excuses aan voor dragen bont in The Voice

Voor het oog van 2,3 miljoen kijkers ging The Voice of Holland de laatste fase voor de liveshows in. In The Battles worden de teams van de coaches nog verder uitgedund. Topfavoriet Dwight Dissels kwam in actie, maar tijdens de uitzending ging het op social media vooral over de kledingkeuze van Waylon.



Verbaasde kijkers vroegen zich af of de zanger, die ambassadeur van Brooke Hospital for Animals is, nou echt bont droeg. Sommige twitteraars wisten het zeker en richtten hun pijlen op de coach. ,,Wat een slechte vertoning van Waylon met bont. Ga je schamen joh", schrijft Lilian. Bernd twittert: Vond je Waylon wel aardig, blijkt het een sadist te zijn die houdt van anaal geëlektrocuteerde dieren."



Er zijn ook veel reacties in de hoop dat het niet echt bont is. Zo zegt Ashley: ,,Zou zo jammer zijn hè." Stichting Dierenleed vraagt zich vertwijfelend af: ,,Waarom Waylon? Waarom bont promoten? Heel jammer, heb je niet nodig."



RTL en producent Talpa laten in een reactie weten dat het Waylons eigen keuze was, maar dat ze er wel met hem over hebben gesproken. ,,Het is een opvallende keuze, maar wel Waylons eigen keuze. We hebben tijdens de opname met Waylon hierover gesproken. Bont is bij wet niet verboden. Dat is de reden dat wij de persoonlijke keuze van Waylon accepteren.”