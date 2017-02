'Waylon en miss Zoey setje, boer Olke heeft criminele familie'

Nadat de verslaggever van Privé de opnames van The Voice of Holland heeft bijgewoond, weet hij het zeker: Waylon en miss Nederland Zoey Ivory zijn een setje. Het blad meldt in een sappig opgeschreven verhaal dat de 36-jarige coach meer oog had voor de knappe brunette dan voor zijn eigen talentenjachtpupillen. Zoey werd wereldberoemd toen ze tijdens de Miss Universe-verkiezing in de Filipijnen haar dansmoves liet zien tijdens Beyoncé's Single Ladies. Het filmpje dat daarvan werd gemaakt, zal ook Waylon niet zijn ontschoten. Dat hij haar tijdens de commercialbreak van The Voice niet groet met een hand, maar met een zoen en dit ritueel nog een aantal keer herhaalt, betekent volgens het tijdschrift dat ze meer dan kennissen zijn. Daarnaast zag de verslaggever van dienst Zoey na de opnames van een live show achterblijven in de studio. Vervolgens was er een glimlach van oor tot oor te bewonderen bij de 23-jarige Miss Nederland toen ze mee mocht naar Waylons kleedkamer. ,,We kunnen het niet bestempelen als relatie, maar dat er meer aan de hand is, is wel duidelijk'', luidt de voorzichtige conclusie.