Waylon in tranen bij wegsturen twee topfavorieten

Dilana en Jordan leken vooraf zeker van hun plek in de eindfase van de RTL-talentenjacht. Ze hadden allebei grote indruk gemaakt met hun audities en ook The Battle-ronde was geen probleem voor de vocalisten. De Knockouts zorgden echter voor problemen: Dilana presteerde matig door ziekte en Jordan kende een dipje in zijn optreden.



Het waren problemen die het tweetal zich niet kon veroorloven met de moordende concurrentie in Team Waylon. Nadat Yerri Rellum zich naar de volgende ronde had gezongen, was Pleun Bierbooms de eerste die verraste. De pas 17-jarige zangeres wist met het nummer Don't Be So Shy alle coaches te overtuigen. Waylon koos voor haar en stuurde daarmee Idols-winnares Nikki Kerkhof naar huis. Maar toen moest de grote verrassing nog komen.