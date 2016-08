'We krijgen een andere Albert'

,,Het was stom toeval eigenlijk,'' vertelde Verlinde vandaag na afloop van de RTL Najaarspresentatie in Eye Amsterdam. ,,Niemand vond het leuk dat ik wegging bij RTL Boulevard en Winston (Gerschtanowitz) had zelfs de missie mij om te praten. Tijdens een afspraak had hij al snel door dat dit geen zin had. Maar hij vertelde over een nieuw programma waar ze bij Talpa aan werkten en nog geen presentatoren voor waren. In een reflex riep ik: 'dát lijkt me nou leuk!'''



Twee dagen voor zijn afscheid van Boulevard, kwam het rond. ,,Ik denk oprecht dat ik dit goed kan. En zo blijven RTL en Verlinde toch bij elkaar. Ik ga voor een leuk uur levendigheid en gezelligheid. Het is een studioprogramma - we nemen het op in de villa waar ook Koffietijd wordt gemaakt - maar het moet niet als zodanig aanvoelen. Je moet niet ineens heel plechtig gaan doen. Ik wil ook kunnen beginnen met een gekke persoonlijke anekdote bijvoorbeeld. Angela kan dat ook.''



Musicalproducent

Gaan we straks een andere Albert zien? ,,Ik denk het wel. Een meer enthousiasmerende, delende Albert. En een die niet overal zelf commentaar op levert. Dat deed ik natuurlijk bij Boulevard en vond ik eigenlijk al een tijdje niet meer passen bij de andere rol die ik buiten het programma vervulde: die van musicalproducent. Dan zat ik bijvoorbeeld 's ochtends met mensen van AVROTROS om de tafel en riep ik die avond in Boulevard iets lelijks over een van hun tv-programma's. Dat vond ik te ingewikkeld worden. Het paste me niet meer.''



In het recente verleden botste het wel eens tussen Verlinde en RTL-programmadirecteur Erland Galjaard over de invulling van RTL Boulevard. Hij wil benadrukken dat dit geen rol speelde bij zijn besluit te stoppen met het entertainmentprogramma. ,,Ik voer al 15 jaar dat soort discussies met zenderbazen. Wat ook wel eens gezegd mag worden is dat Erland fantastische keuzes maakte met RTL Late Night en nu RTL Live. Dan verdien je het niet om op een negatieve manier te worden geassocieerd met mijn vertrek.



De eerste aflevering van RTL Live is op maandag 3 oktober om 17.00 uur