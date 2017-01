'We kunnen risico's nooit uitsluiten'

Hoe gevaarlijk is dit programma?

,,Er zijn altijd risico's, maar we gaan in de voorbereidingen tot het uiterste om die te beperken. We rijden nooit door oorlogsgebieden of landen waarvoor een negatief reisadvies geldt. Alle routes worden eerst verkend door ons productieteam, zodat we een goed beeld hebben van de uitdagingen. Er reist altijd een arts mee en de kandidaten worden met een korte cursus voorbereid.''



Waarin schuilt dan nog het gevaar?

,,In de momenten die je niet zelf in de hand hebt. Ritjes over bergweggetjes langs diepe ravijnen zijn indrukwekkend, maar je rijdt er stapvoets dus daar kan weinig gebeuren. Het wordt gevaarlijk op wegen waar de lokale bevolking als bezetenen rijdt en je links en rechts inhaalt.''



Hoe zwaar is dit programma om te maken?

,,Het zijn vooral lange dagen. We nemen vijf dagen lang tien uur achter elkaar op en dat is een flinke zit op de achterbank van een jeep die door de jungle hobbelt. Maar dat hoort bij het avontuur en is ook de reden dat BN'ers willen meedoen.''