We zitten gebakken met André

Iedereen die bij voorbaat bang was dat Heel Holland Bakt ineens de grote André van Duin-show zou worden - of nog erger: de grote meneer Wijdbeens-show - kon al na tien minuten ontspannen achteroverleunen op de bank. Ondanks dat Van Duin zich in het begin net iets te clownesk een taart in het gezicht liet duwen om het thema van de aflevering (cake) aan te kondigen, werd daarna al snel duidelijk dat de komiek vooral heel goed naar Bijl heeft gekeken.



Hij hield zich als presentator zoveel mogelijk op de achtergrond, gaf kandidaten en juryleden Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden de ruimte.



In de gesprekjes met de bakkers bleef het bij de bekende droge constateringen waar Bijl ook patent op heeft. Bij een cake die in brokstukken uit de vorm kwam: 'Dit is niet zoals je hem bedacht had?' En de mergpijp van de technische opdracht waar bijna alle kandidaten op stukliepen, doopte hij om tot 'wat zijn ze erg-pijpjes'. In zijn voice-overteksten leek hij zelfs zó op Martine dat je bijna zou denken dat zij die heeft geschreven.



De grootste schok zat aan het einde van de aflevering. Niet omdat Van Duin de bakkers na de technische opdracht net iets te vroeg wegstuurde. Zo'n beginnersfoutje is alleen maar charmant. Maar bij het spektakelstuk verving hij de klassieker 'Klaar? Bakken maar' ineens door 'Ovens aan... Laat je maar gaan.'