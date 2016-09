'We zitten in een waanzinnige crisis omdat we slecht met onze aarde omgaan'

U hebt daar drie jaar in uw eentje verkeerd, u kon toch makkelijk ten prooi vallen aan wilde dieren, zoals bavianen.

,,Nee, maar je moet niet hun familiekring binnenlopen. Ik heb ertussen gezeten, dat was zo'n bijzondere ervaring. Het was tijdens een project waar bavianen wel vaker mensen ontmoeten. Anders moet je dit echt niet doen. Ik ben op een rots gaan zitten. De kleintjes kwamen heel nieuwsgierig naar me toe. Ze trokken aan de veters van mijn gympies, een kleintje deed een vinger in mijn neus en in mijn oor. Te leuk, te leuk. En mama ging erbij zitten, deed alsof ze niet keek. En papa en de tantes waren alert en zaten iets verderop. Ze lieten het gewoon gebeuren. Ik was zó ontroerd, dat ze mij vertrouwden in hun cirkel. Maar je moet dus niet van buiten in hun cirkel treden. Als zij je toelaten kan het. 's Nachts heb ik een keer een grote mannetjesbaviaan in mijn slaapkamer gehad. Ik weet niet hoe ik had gereageerd als ik wakker was geworden. Want een baviaan in een opgesloten ruimte is heel gevaarlijk.''



U beschrijft dat Shell schaliegas wil winnen in het natuurreservaat dat u bent begonnen.

,,We zijn met juridische procedures bezig, het wordt al zeven jaar uitgesteld, dat is uniek, dat is fantastisch!''



Hebt u er goede hoop op dat het niet gebeurt?

,,Ik kan me niet voorstellen dat ze het doen, maar daarmee steek ik misschien mijn kop in het zand. Het mag niet gebeuren, want dan maken ze iets kapot voor iets wat maar een korte tijd nodig is, ter overbrugging, totdat er andere manieren zijn gevonden. Hoeveel tijd zal het wel niet nodig hebben m zich te herstellen? Misschien nooit. We hebben zonne-energie, windenergie en aardenergie. Waarom dan zo veel kapotmaken in een uniek ecosysteem? Tegen de top van Shell zou ik willen zeggen: doe dit alsjeblieft niet.''



Hoe ernstig taxeert u de mondiale klimaat- en milieuproblemen?

,,Ik denk dat Moeder Aarde onze hulp wel nodig heeft. We moeten beter met haar omgaan, er is geen keuze. We zitten in een waanzinnige crisis, omdat we zo slecht met de aarde zijn omgegaan. De denkbeeldige scheiding tussen de natuur en de mensen, ons boven de natuur plaatsen in plaats van te beseffen dat we er deel van uitmaken, heeft ons gebracht tot waar we zijn. Het is tijd dat we onze plek in het grote ecosysteem Aarde gaan herwaarderen. Dat kan in de wildernis, maar het kan ook in een park zijn of bij het water. We doen of het vanzelfsprekend is dat al het leven er is en we het mogen opmaken. Maar op is op. Een beetje dankbaarheid en bescheidenheid zou niet misplaatst zijn.''



Wat zou u over de natuur willen zeggen tegen die politici die volgend jaar in Nederland een nieuw kabinet formeren?

,,Ik zou het belang van het langetermijndenken willen onderstrepen. Als dat niet in een regeerakkoord tot uiting komt, hebben alle andere beslissingen geen basis van voortbestaan. Als we geen partnerschap en deelgenootschap met de aarde aangaan in plaats van dat we ons opstellen als eigenaar, dan lopen we keihard tegen de feiten aan, dan loopt het stuk.''



Als u in Bergplaas naar de sterrenhemel kijkt of hier in Nederland, wat is het verschil?

,,Dat ik meer sterren zie in Bergplaas dan in Nederland, omdat hier lucht- en lichtvervuiling is .''



Urgenda heeft het kabinet voor de rechter gedwongen het doel te halen van 25 procent minder CO2-uitstoot tot 2020. Vindt u het verstandig dat het kabinet in hoger beroep gaat?

,,Het lijkt me... laat me even naar woorden zoeken. Ik weet niet hoe fel ik kan zijn, maar het lijkt me kortzichtig. Het zou heel wijs zijn als het nieuwe kabinet de uitspraak van de rechter overneemt.''



Er zijn mensen die vinden dat uw gedachtegoed onuitvoerbaar en zweverig is. Raakt u dat?

,,Nee, maar we zijn zo ver van de natuur af gegaan dat we verdwaald raken! Het lijkt alsof we zonder gronding op Moeder Aarde zijn. En voor de goede orde: ik heb alles omgezet in praktische projecten.''