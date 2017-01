Wéér een nieuwe tv-serie

Barry Atsma is een brave huisvader die na de dood van zijn vrouw alleen voor zijn kinderen zorgt. Jacob Derwig is een net uit de gevangenis ontslagen crimineel. Een onschuldige oorzaak brengt de twee tegenpolen in elkaars vaarwater: hun dochters zijn beste vriendinnen. KLEM, vanaf donderdagavond te zien op NPO 1, is de nieuwe nagelbijter van onder meer Frank Ketelaar, eerder verantwoordelijk voor Vuurzee en Overspel. Het is ook de zoveelste serie op tv. En de stroom aan nieuwe dramatitels houdt aan met later dit jaar onder meer nog Het Dagboek van Hendrik Groen (met André van Duin bij Omroep MAX), Meisje van Plezier (met Angela Schijf, eerst op de online videodienst Videoland en later op RTL 4) en Bitterzoet (met Jennifer Hoffman op Net 5). Om nog maar te zwijgen over alle nieuwe seizoenen van reeds bekende reeksen als Penoza, Familie Kruys en Vechtershart.



,,Series waren nooit zo populair als nu'', zegt Frank Ketelaar die weet dat hij met KLEM niet bepaald een monopoliepositie heeft. ,,Vroeger hadden we nog net geen hekel aan Nederlands drama. Het heeft aan prestige gewonnen. Daardoor kan ik tegenwoordig bijvoorbeeld betere acteurs casten waardoor het niveau ook flink is gestegen.'' De kwaliteitsgolf komt vooral overgewaaid uit de Verenigde Staten waar de immens succesvolle misdaadreeks The Sopranos (van zender HBO) voor een ommekeer zorgde. Televisie werd niet langer 'tweede garnituur'. Qua rolbezetting, maar ook qua uiterlijk doen series nauwelijks nog onder voor films. Nederland kon niet achterblijven.



Netflix

Ook de opkomst van Netflix met series als House of Cards, heeft daar aan bijgedragen. De wildgroei is vooral zichtbaar bij de publieke omroep die drama beschouwt als een speerpunt. Ketelaar: ,,Ook omdat ze daar snappen dat ze geen hardcore amusementsprogramma's meer kunnen maken. Een wens van politiek Den Haag. Het heeft misschien ook iets met 'ontlezing' te maken. Vroeger vluchtte je lekker in een boek, nu zitten mijn dochters in bad met een laptop op de rand. Het is een makkelijker vorm van entertainment.''