Weinig kijkers voor reisprogramma Rik van de Westelaken

KijkcijfersRik over de grens, het nieuwe programma van Rik van de Westelaken op Net5, is gisteravond van start gegaan met 138.000 kijkers. Dat was bij lange na niet genoeg voor een plek in de kijkcijfertop 25 van Stichting Kijkonderzoek. Daarvoor was een score van minstens 462.000 kijkers nodig.