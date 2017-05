Wel een hoop geld die ochtendshow van Gerard

5 over 6 's ochtends, Radio 2. Een vrolijk koortje. ,,Een hele hele hele hele goedemorgen!" Ekdom In De Ochtend. Ja, ook een hele goeiendag zeg. We gaan even lekker met elkaar wakker worden.

Gerard - laat ik Gerard schrijven, dat klinkt luchtiger dan Ekdom - Gerard kijkt naar buiten en ziet dat de dag begonnen is. Er is licht. Dat was een week geleden nog wel anders. Dat kwam omdat de zon toen nog later opkwam.



Gerard zit er kwiek bij. Mag ook wel voor dat geld; hij staat, lees ik in het jaarverslag van BNN-VARA, voor 288.000 euro op de rol. In datzelfde jaarverslag staat ook dat Giel Beelen flink heeft moeten inleveren. Hij verdiende in 2016 nog slechts 380.000 euro. Dat is maar twee keer de balkenendenorm. Sterkte Giel, ik hoop dat je de eindjes aan elkaar kunt knopen. Weet dat er mensen zijn die van minder kunnen rondkomen, ik ben er een van. Het lukt heel goed, ik hoef niet naar de voedselbank, echt niet, af en toe naar een restaurant, dat wel, maar daar valt goed mee te leven.



Gerard strooit meteen aan het begin van de show al met leuke weetjes. Rijkswaterstaat heeft afgelopen winter 75 miljoen kilo zout op de Nederlandse wegen gestrooid. Dat is een hele- hele- hele- heleboel. 75 miljoen kilo, en dan hadden we nog een wintertje van niks. Bellen met Rijkswaterstaat, Gerard. Soms kwamen ze hier al langs als het plus 4 graden was.



Nee, Gerard belt niet. Hij vertelt dat de dames van OG3NE, die Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival, jurken dragen die ontworpen zijn door de man die de Trijntjejurk maakte, waarover heel Nederland zeker een maand lang in alle staten was, twee jaar geleden. Dat was wat ja, de Golfoorlog was er niks bij. Bellen die ontwerper Gerard; nee, het is nog te vroeg. We kunnen beter even luisteren naar Oasis.



Gerard belt wel met John Scheurkogel. Goeie peer. Hij heeft 5.000 speciale Feyenoordrozen ontworpen, drie euro het stuk. Het zijn geen gekweekte, maar rood-wit gespoten rozen. Kunnen we misschien zondag al in de vaas zetten.



Zo gaat het voort. Leuke, rustige gesprekjes, plaatjes en een mooi liveoptreden van Kim Janssen, onthoud die naam. Maar of dat nou 288.000 euro moet kosten, zo'n ochtendshow? Het is een hele hele hele hele hoop geld.



