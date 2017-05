Wendy en Youp verbroederen dankzij Tijn

Om de actie op te zetten en de flesje nagellak met opdruk ‘LAK. door Tijn’ te produceren, wendde Van ’t Hek zich tot zijn rijke vrienden. ,,Daar heb ik er nogal veel van.’’ Hij schreef hen een brief met een duidelijke boodschap: ‘Storten graag. En voor wie graag zijn naam ergens als bedankje ziet verschijnen: dat gebeurt niet.’ Van ’t Hek: ,,Dat werkte uitstekend. De voorraad nagellak is vrijwel onuitputtelijk.’’



Wie de cabaretier en de presentatrice op een Amsterdams hotelterras in de weer ziet met de potjes nagellak – Youp: ‘Hoe krijg ik dat spul er straks weer af?’ Wendy: ‘Wat aceton en een watje. Heel eenvoudig’ – zou in hen oude vrienden vermoeden. Toch maakten de twee in januari nog openlijk ruzie over een andere column van de cabaretier. Van Dijk nam het op voor het doelwit van de columnist, haar echtgenoot en RTL-programmadirecteur Erland Galjaard.



Van ’t Hek heeft uiteraard meteen een grap paraat als het onderwerp ter sprake komt. ,,Wendy en ik zijn een weekje naar de Ardennen geweest om het goed te maken. Dat heeft prima gewerkt.’’ Dan serieus: ,,Dat soort meningsverschillen is vergeleken met deze actie natuurlijk totaal onbelangrijk. Ik kreeg zelfs een beetje de slappe lach toen ik hoorde dat uitgerekend Wendy de ambassadrice is van de stichting. Uiteraard, we zullen het over een paar dingen vermoedelijk nooit eens worden. Maar die zijn hierbij echt bijzaak.’’



Van Dijk: ,,Hopelijk trekken we met z’n tweeën juist extra aandacht voor de actie. Dat kan de opbrengst alleen maar ten goede komen.’’



De nagellak zal later vandaag te koop zijn via www.lakdoortijn.nl.