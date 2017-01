Wendy springt in de bres voor man Erland na column Youp

Video The Voice of Holland teert met knockouts in op kijkers

11:31 The Voice of Holland blijft aan kop in de lijst van best bekeken vrijdagavondprogramma's, maar teert na het kerstreces wel in op het aantal kijkers. Gisteravond trok de tweede ronde van de knockouts 2.125.000 kijkers. Dat is het laagste kijkcijfer van dit zevende seizoen dat in november opende met 2.761.000 kijkers. Dit blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.