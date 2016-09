Wendy van Dijk gaat naakt in Playboy als ze tv-prijs wint

Wendy deed de opvallende belofte op Twitter nadat acteur Thijs Römer daar het idee had geopperd. ,,Jij gaat in de Playboy staan als je hem wint'', vroeg Thijs aan Wendy. En die antwoordde: ,,Op zeker... als Fenna.'' Bij die belofte plaatste ze twee emoticons van lachende smileys met tranen in hun ogen. Of Van Dijk, die is getrouwd met RTL-programmadirecteur Erland Galjaard, zich aan haar afspraak met Thijs houdt moet dus nog blijken. Hoe dan ook is haar opmerking al door diverse Nederlandse media opgepakt.



Eerder deze week werd een tussenstand bekendgemaakt van de tien presentatrices die mogelijk in aanmerking komen voor de tv-prijs. In willekeurige volgorde zijn dat Chantal Janzen, Dione de Graaff, Eva Jinek, Floortje Dessing, Geraldine Kemper, Lauren Verster, Linda de Mol, Martine Bijl, Wendy van Dijk en Yvon Jaspers.



Wendy van Dijk kreeg het alfabetisch opgestelde lijstje onder ogen en kwam tot de ontdekking dat ze eigenlijk nog helemaal geen campagne voor zichzelf had gevoerd. Afgaande op een fotocompositie van de tien kanshebbers stelde Van Dijk: ,,Ben ik dan nu echt de één na laatste?''



Programma's

Chantal blijft slapen, Penoza en Dance Dance Dance behoren op dit moment tot de tien programma's die volgende maand de meeste kans maken op een Gouden Televizier-Ring. De andere televisieprogramma's die meedingen naar de tv-prijs zijn Beste zangers (AVROTROS), Expeditie Robinson (RTL5), Floortje naar het einde van de wereld, Geer & Goor zoeken een hobby, Heel Holland bakt, Moordvrouw en Over mijn lijk.



,,Het is weer een heel spannende verkiezing", zegt Jeroen de Goeij, adjunct-hoofdredacteur van Televizier, die de Gouden Televizier-Ring Verkiezing organiseert. ,,De top 10 wisselt elke dag, fans stemmen massaal op hun favoriete programma. Deze tussenstand is dan ook niets meer dan een momentopname, maar wel een heel belangrijke."



Maandag 26 september maakt Televizier per categorie drie genomineerden bekend dus ook of Wendy al dan niet alvast een fotograaf kan regelen. De publieksprijzen worden uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala op donderdag 13 oktober in de HMH in Amsterdam. AVROTROS zendt dit gala live uit op NPO 1. Vorig jaar ging de publieksprijs voor het beste televisieprogramma van het jaar naar SynDROOM van presentator Johnny de Mol.