Wereld smult van bungeejumpende Lady Gaga bij Superbowl

,,Strakke choreografie die goed was uitgevoerd, al voelde het soms wat steriel", schreef het Amerikaanse dagblad USA Today over het optreden. ,,Een leuke maar ondermaatse show", concludeerde Daily News. Veel sterren en het publiek waren wel enthousiast over de show, zo bleek uit hun reacties op de sociale media. Met name de entree van Gaga, die vanaf het dak van het stadion met een bungeejump naar beneden kwam, maakte indruk. ,,Ik wil daar een gif van, nu! Bravo Lady Gaga!" twitterde zangeres Katy Perry. Ook de dochter van president Trump, Ivanka Trump, complimenteerde de zangeres: "Geweldig optreden", twitterde ze.

Outfits

Gaga zong een medley van haar grote hits Edge Of Glory, Poker Face, Born This Way, Telephone en Just Dance. Ze droeg een zilveren outfit met glimmende buttons, ontworpen door Donatella Versace. Voor het laatste nummer van haar show, Bad Romance, verkleedde de zangeres zich. ,,Goed gedaan Lady Gaga peace en love", twitterde Beatles-drummer Ringo Starr na het optreden.



Veel Amerikaanse media speculeerden of Gaga ook een politiek statement zou maken, aangezien ze eerder openlijk kritiek uitte op het beleid van president Trump. Maar de zangeres koos voor een boodschap van eenheid: "We zijn een natie onder God, ondeelbaar en met vrijheid en gerechtigheid voor iedereen", zei Gaga.