Wereldse radio

Op Rhodos wordt geluisterd, in Canada, aan de Spaanse Costa en in China. Door een kokendhete straat in Bangkok schalt, met een Rotterdamse tongval: 'Heeft u nie sooveel geld als Donald Trump, koop dan uw badkamers en tegels bij Sanidump!' Daar hebben ze niks aan in Thailand natuurlijk, en ook de 'modezaak voor mannen met een maatje meer, tot wel 6XL' - mijn god, wat een tenten moeten dat zijn - kan ze gestolen worden. Ze luisteren naar de radio voor Feyenoord.



Radio Nederland Wereldomroep is deze zondag een regionaal station, Radio Rijnmond. Feyenoord speelt in de Kuip tegen ADO en dat kun je op Barbados of Mauritius horen, maar ook op de Gordelweg of in de bus van de RET, in Appingedam of in Zijtaart. Voor regionale radio bestaan er, dankzij internet, geen grenzen meer.



Rijnmond maakt van elk potje voetbal van Feyenoord een grootse radiogebeurtenis. Niks plaatjes, muziek draaien doe je maar in je eigen tijd, alle wedstrijden worden integraal uitgezonden. Er zitten twee verslaggevers en een analist op de perstribune en een presen­tator elders in het stadion.



Dat geeft de beste live radio die je je maar kunt wensen. Dat kan verschrikkelijk zijn. Als Feyenoord er niets van bakt, wat nogal eens voorkwam vorige seizoenen, zet je als luisteraar na de wedstrijd de radio uit met het chagrijn in al je botten en met een doffe pijn in je kop. Je ondergaat dan zo'n wedstrijd precies zoals je dat in het stadion doet.



Gelukkig speelt Feyenoord dit seizoen beter. ADO heeft deze zondag heel lang niets in te brengen. Ze missen een van hun beste spelers, Havenaar. 'Havenaar', zegt een van de verslaggevers, 'de boomlange Japanner is er vandaag niet bij.' Heb ik hem nou goed verstaan? Ik spoel terug, dat is ook zo handig van internet, je kunt radio meer dan één keer beluisteren. Ja, hij zei het echt: Havenaar, de boomlange

Japanner.



Aan het eind wan de wedstrijd lijkt het toch nog mis te gaan. Feyenoord staat met 2-1 voor, maar ADO dringt aan. Het zal toch niet... Overal op de wereld wordt billengeknepen. In blessuretijd valt dan toch nog de bevrijdende 3-1. Dit soort radio zou ik op veel meer zenders willen horen.



