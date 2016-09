'Wes en Yo ruilen penthouse in voor riante villa met tuin'

Het zou gaan om een huis met meerdere verdiepingen, een ruime tuin en natuurlijk een schitterend zwembad. De Turkse krant Habertürk meldt dat het stel waarschijnlijk 25.000 euro per maand moet gaan betalen voor de villa die onderdeel is van een zwaar beveiligd complex.



Momenteel wonen Wes (32) en Yo nog op de twaalfde etage van het Macka Residence Armani-gebouw in de Turkse metropool Istanboel. Daar hebben ze de beschikking over een woonoppervlakte van 725 vierkante meter (à 7500 euro kale huur per maand) en tal van voorzieningen die ze met andere bewonders moeten delen: een fitnesscentrum, zwembad, hamam, winkeltjes en restaurants. Het gebouw biedt uitzicht op de zeestraat Bosporus. In Florya, waar een trainingscomplex van Galatasaray (de club waar Wesley speelt, red.) is gevestigd, is dat er allemaal niet. Wel is er meer buitenruimte waar hun in oktober vorig jaar geboren zoontje Xess Xava en zoon Jessey uit een eerder huwelijk van de voetballer naar hartelust kunnen spelen.



Yolanthe liet recent weten dat ze graag een groot gezin zou willen stichten met haar man. Mocht dat niet op de natuurlijke manier lukken, dan overweegt het glamourstel te kiezen voor adoptie van een of meer kinderen, zo vertelden ze onlangs aan Linda de Mol. Of de Turkse media het bij het rechte eind hebben is nog niet helemaal duidelijk. Het management van de Sneijders en Wes en Yo zelf hebben nog met geen woord gerept over een naderende verhuizing.