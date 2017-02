Wes en Yo staan graag op campings: Heerlijk die vrijheid

Ook rond de jaarwisseling was het stel, samen met zoontje Xess Xava (1), met een gehuurde camper op pad - dwars door Italië.



Uit het interview:

,,Dat had je niet verwacht, hè, dat wij met een camper op stap gaan? Heerlijk joh, vooral die vrijheid. Er wordt al zo veel voor ons bepaald, zeker voor Wes. En hij vindt het heel leuk om te rijden. Het is ook prachtig wat je in een land als Italië onderweg allemaal ziet.''



Dan kom je toch allemaal Nederlanders tegen op die campings? ,,Ja joh, en daar gaan we dan mee op de foto!''



De afgelopen nieuwsjaarsnacht brachten de Sneijders door bij vrienden in Milaan, toen ze hoorden van de bloedige aanslag in een nachtclub in Istanboel. Die plek, Reina, is een vast adresje voor het echtpaar. ,,De eigenaar is een vriend van ons, we kenden een aantal mensen dat daar omkwam. Het was Italiaanse tijd 20 minuten over 12 toen we het hoorden. Een vriendin van me was in die club en ze wist niet zeker of wij daar ook waren. Ze belde me en zei alleen maar: blijf weg. Toen was het schieten nog bezig.''



Je schoonmoeder zegt dat ze het niet erg zou vinden als jullie Istanboel verlaten, vanwege de terreur. ,,Onze familie en vrienden weten dat we onszelf beschermen, zo goed en zo kwaad als dat kan. Maar ik snap heel goed dat dit bij ouders altijd wat moeilijker ligt. Dat krijg ik later ook bij Xess. Ze zegt dat niet persoonlijk tegen ons, maar ik begrijp haar zorgen wel.''