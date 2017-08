Wes en Yo wonen tijdelijk in dit luxe vijfsterrenhotel in Nice

Yolanthe Sneijder-Cabau (32) heeft het vinden van een geschikt familiehuis in het Franse Nice op haar prioriteitenlijstje staan nu haar Wesley (33) binnenkort zijn entree zal maken bij voetbalclub OGC Nice. Voordat het zover is, is het poepchique vijfsterrenhotel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée hun tijdelijke onderkomen.

Het stel bekijkt in Nice in no time vermogende villa's, stuk voor stuk prachtig gelegen aan de Côte d’Azur, zo werd deze week duidelijk tijdens een persevenement in Nice waarbij Wesley een legio sportjournalisten te woord stond. Hij verklapte dat de huizenjacht aan de Franse kust is begonnen en dat hij en Yolanthe alvast naar wat optrekjes hadden gekeken.

Tot er een geschikt huis gevonden is, verblijven ze in een tien jaar oud art-deco-stijl hotel aan de Promenade des Anglais, dat een panoramisch uitzicht op de Baie des Anges biedt. Waar Wesley een gokje kan wagen in het casino, kan Yo zich ontspannen in het zwembad, de hamam en de sauna. Voor afspraken met de makelaar kunnen ze terecht in het hotelrestaurant Le 3e, waar regionale en mediterrane gerechten op de kaart staan. Dreumes Xess Xava (1) heeft genoeg ruimte voor zijn speelgoed in de ruim opgezette suites.

Istanbul

Het is niet de eerste keer dat Yolanthe en Wesley op korte termijn op zoek zijn naar een riante woning. Ze verhuisden in 2013 halsoverkop van Milaan naar Istanbul toen Galatasaray de aanvallende middenvelder voor 7,5 miljoen euro overnam van de Italiaanse topclub Internazionale. Wes en Yo kozen voor een luxueus penthouse in het centrum, met een vermeende koopprijs van zo'n vijf miljoen dollar, maar verhuisden in het najaar van vorig jaar naar een villa met tuin in de kustwijk Florya. Daar hebben Xess Xava en Jessey, het jongetje dat Wesley tien jaar geleden kreeg met zijn ex Ramona Streekstra, meer ruimte.

Volledig scherm © Photo News Groot pluspunt aan Nice is de korte afstand tot het Spaanse eiland Ibiza, het geboorte-eiland van Yolanthe en de plek waar het stel loungeclub XaXa runt. Het is vanaf de nabijgelegen luchthaven slechts een halfuurtje vliegen. Dat Frankrijk een welkome locatie is voor het gezin Sneijder, is volgens Wesley geen bepalende factor geweest bij het kiezen van een nieuwe club. ,,Deze keuze was boven alles een sportieve. Ambitieuze club, goede spelers, vooruitstrevende trainer. En ook nog eens een team dat écht wil voetballen'', liet hij dinsdag los. Maar Yolanthe zal blij zijn dat ze haar grote familie regelmatig zal kunnen blijven zien. De voetbalvrouw heeft zeven broers en zussen en nog vijf halfbroers en -zussen uit het tweede huwelijk van haar vader Xavier, die in 2007 overleed.

Het Experience Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée is van alle gemakken voorzien

