O, wat had ik er genoeg van, van de clown Erdogan, dat overblijfsel van het Ottomaanse Rijk, van de verslaggevers, de duiders, de peilers, de nieuwsjunks... Ik was er zelf ongemerkt ook één geworden.



Al die nieuwe zakken, al die oude wijn, al die ego's, al die jij-bakken, al dat wij en zij, ik was ervan doordrenkt, ik was ervan verzadigd. Toen hoorde ik op Radio 2 Jackie DeShannon zingen.



,,What the world needs now is love, sweet love." Ze zong het in 1965, het lied gaat al mijn hele leven mee. Ik had het al een tijd niet gehoord. Ik zong het mee, keihard en ik dacht: Hé, ja, dat is ook zo natuurlijk, wat zitten we nou de hele tijd te hakketakken, te jammeren, te miesmaggeren, te jengelen, te zeuren, te zaniken. ,,Love, sweet love, it's the only thing that there's just too little of."



Het lied was zondagavond de openingstune van een vier uur durend themaprogramma op Radio 2. Leo Blokhuis, de popprofessor die zo ongeveer alles kent dat ooit door muzikanten is opgenomen, heeft een paar weken geleden een site geopend voor liedjes over hoop, liefde en optimisme. Hij schreef daarna een aantal Nederlandse muzikanten aan, die allemaal prachtige nummers inzonden.



De politiek gleed van me af tijdens het luisteren. Wie zegt dat de protestsong dood is? Het engagement in de Nederlandse muziek is springlevend. Luister naar An Ordinary Day van Helge. Dans op Trump Funk van Kasper van Kooten & Broken Brass Ensemble. Krijg een brok in je keel bij Ballad Of The Quiet Citizen van VanWyck.



Radio 2 was mijn oplaadpaal, afgelopen zondagavond. Na vier uur What The World Needs Now kon ik er weer tegen. Leo Blokhuis, Henk van Steeg, bedankt. Luisteraars, bedankt, voor het aanvragen van Let Love Rule van Lenny Kravitz. Ik was weer even 24, Lubbers III was net gevallen op het reiskostenforfait.



Als je ook wilt worden opgeladen: luister de uitzending terug op www.nporadio2.nl of ga naar www.whattheworldneedsnow.nl, het platform voor muzikanten die met hun muziek een bijdrage willen leveren aan een respectvolle samenleving waarin ruimte is voor nuance en die zich verzetten tegen een cultuur van angst en uitsluiting.



Reageren? vincent@ad.nl