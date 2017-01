WIDM: ‘Dit zat er zo aan te komen…’

We kregen er nog net geen ruzie over op de redactie, een collega en ik over de rol van Jochem van Gelder in dit zeker na vanavond steeds fascinerender wordende 17de seizoen van Wie is de Mol? Zij schreeuwde dat alles en iedereen – en dus ook ondergetekende – Mr. Lachen om Homevideo’s bruut onderschat. Ik lachte haar nog net niet vierkant uit. Want ik zag een veel te enthousiaste en ietwat naïeve kandidaat, zo blij als een kind dat hij eindelijk mee mag doen.



Ik interviewde Jochem jaren geleden in zijn werkloze periode (dus voor SBS hem binnen hengelde) en hoorde toen vooral een verongelijkt mens die zich een jaar na dato nog steeds niet kon neerleggen bij zijn ontslag als NCRV-presentator. Iemand die iets te verknocht was geraakt aan de spotlights en nu vol jaloezie thuis vanaf de bank moest toezien wie ze in Hilversum wél voor de camera’s wilden hebben. In WIDM zag ik iemand die tevreden gerehabiliteerd weer achter de grote jongens aan mocht hollen. Iemand die aardig gevonden wil worden en lekker veel geld voor de pot wil verdienen. Jochem de Mol? Laat me niet lachen! En toen…die duivelse vierde aflevering…



Het was Diederik Jekel die me wakker schudde tijdens de veilingopdracht met de woorden: ‘Dit zat er zo aan te komen’. Niet dat ik de man met het constant rood aangelopen hoofd ineens van mijn verdachtenlijstje schrap. Maar ineens begon het me te dagen: er is de afgelopen afleveringen überhaupt verdacht veel geld verdiend! ‘Meer dan normaal’. Het is natuurlijk een kwestie van tijd voor er een opdracht komt waarbij ineens de volledige inhoud van die pot op het spel staat. En dan is het niet meer zo vreemd dat Jochem de Praatjesmaker, mocht mijn collega gelijk hebben, vrolijk overal flappen tapt. ‘Dat gaat er straks bij die Molkalfjes toch allemaal weer af!’ En verdomd als het niet waar is, smijt de heer Van Gelder even doodleuk 3500 euro over de heg voor een joker. Tel daarbij op dat hij een dubbelbondje met grimmige gevolgen sloot. Zijn date met Imanuelle Grives mochten we als kijker nog zien, die met Sigrid ten Napel nauwelijks. Ik denk oprecht omdat de jonge actrice helemaal uit haar plaat ging toen ze hoorde dat ‘bondgenoot’ Jochem vertrouwelijke informatie naar die andere actrice had doorgespeeld. Zelden zag ik een kandidaat na een rood scherm zo confuus het spel verlaten. ‘Ik kan hem (Jochem) even niet meer aankijken’, zei ze tegen Art Rooijakkers die volgens mij ook even stevig moest slikken bij het zien van Sigrid in de vlekken.



Jochem het onschuldige blije ei? Jochem de rat! Jochem de pooier! En Jochem de Mol? Ik weet het nog niet. Dan zijn ze hem vorige week toch echt vergeten bij het uitdelen van de Oscarnominaties. Maar ik bied die collega maandag wel mijn nederige excuses aan. Want ze zou verdomme zomaar gelijk kunnen hebben. Laten we het tot die tijd als een soort mantra blijven herhalen de komende weken. Met z’n allen: De Mol heeft voorkennis, de Mol heeft voorkennis, De Mol heeft voorkennis…