Wie is de Mol? In de ban van een bever

Wat hadden we nou potverdorie afgesproken vorige week? Niet aan je neus friemelen als je liegt! Geleerd van Roos Schlikker die in aflevering 1 demonstreerde hoe je als jokkebrok het snelst door de mand valt (‘Een vrijstelling gevonden op een brug? Ben je mal…’ Friemel friemel).



Dus terwijl ‘juryleden’ Yvonne Coldeweijer en Imanuelle Grives helemaal opgingen in het opzichtige kulverhaal van Diederik Jekel die zogenaamd in een soort zenmodus raakte bij het aanschouwen van een bever, schreeuwde ik het uit op de bank: trap er nou niet in dames! Kijk die wetenschapper nerveus aan zijn snotkoker plukken! Yvonne Coldeweijer moest het niet lang daarna bekopen met een rood scherm.



Presentator Art Rooijakkers sprak vooraf over een van zijn favoriete afleveringen en dat bleek geen goedkoop promopraatje. Dit was Wie is de Mol? zoals het hoort: met onbegrijpelijke opdrachten, snelle montage waardoor het nog onmogelijker is enig overzicht te houden, filmische beelden (de voltallige groep met strakke blik à la Reservoir Dogs in slow motion richting de verlaten papierfabriek), een opdracht met laserguns en her en der een twist.