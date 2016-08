Wie is Freek Vonk? Het verhaal achter de bioloog

Eerder enkel het domein van nerds, nu omarmd door de massa. Freek Vonk (33) sloopte eigenhandig het stoffige imago van de wetenschapper met vlindernetje en maakte biologie sexy en spannend. In zijn wereld geen saaie sessies over determineren en het aanleggen van een herbarium. Maar: in korte broek spartelen met slangen en knuffelen met koala's op de meest exotische locaties. Avontuurlijk ook omdat Vonk, door zijn mediagenieke oerkreten en snoekduiken regelmatig mikpunt van LuckyTV, zeven maanden per jaar onderweg is.



Toch is het vooral zijn chronische enthousiasme dat tot de verbeelding spreekt en inspireert, denkt zijn moeder Saskia Vonk (58). Door die passie - de gepromoveerde wetenschapper noemt het 'vuur in zijn buik' - vindt zijn publiek alles aan hem leuk. Als een cultheld. Of hij nou op Facebook larven uit zijn been peutert, thuis in Scheveningen doucht met zijn varaan Johan, zijn littekens toont of een lucratieve shampoolijn met namen als gorillasnot lanceert.



Saskia: ,,Natuurlijk denkt Freek aan zijn portemonnee. Dat hoort erbij als zelfstandige. Maar hij maakt zijn keuzes weloverwogen. Hij doet niet alles voor geld en dat vind ik fijn. De persoon die je op tv ziet, dat is Freek in het echt ook. Een spontane, enthousiaste knul die niet is veranderd door zijn bekendheid. Op familiefeestjes, als hij erbij kan zijn, is hij altijd gezellig en geïnteresseerd in de verhalen van zijn broers en zusje."



Al op jonge leeftijd zag Saskia Freeks passie voor de natuur. Snoekbaarzen vangen met zijn neef, buiten op zoek naar stekelbaarsjes, kikkers. ,,We gingen vaak naar de kinderboerderij in Dordrecht. Daar is een poel naar hem vernoemd. En we namen voor hem een abonnement op Blijdorp. Op zijn 14de verzamelde hij gekko's en kon hij over niets anders praten dan een nieuwe broedmachine. Nu voelen mensen die gedrevenheid'', aldus Saskia. Toegegeven: ze staat soms doodsangsten uit om haar zoon. ,,Vroeger verbood ik gifslangen, nu leidt hij zijn eigen leven. Ik heb hem wel gevraagd zo min mogelijk te duiken met haaien.''



Altijd 'aan'

Ferdy Grandia (38), die hem al vijftien jaar kent: ,,Freek en ik reizen samen. 24 uur per dag staat hij 'aan'. Als ik van een trip thuis kom, moet ik uitrusten."



De media hebben geen grip op zijn persoonlijkheid gekregen, vindt Grandia. ,,Ook niet tijdens zijn relatie met Eva Jinek. Hij blijft een mens dat relativeert. Alleen bij foto's van zwanen met omgedraaide halzen, zie ik tranen.''



Die liefde voor de natuur in combinatie met zijn aaibaarheid leidden voor Freek Vonk tot gastbezoeken bij De Wereld Draait Door, eigen programma's en uitverkochte optredens in de Heineken Music Hall. Vanavond bereikt hij het summum in medialand: een quiz, primetime op NPO 1. Een programmering waarmee de publieken de commerciële concurrentie hopen te verslaan.



Freek Vonk: ,,Dat had ik niet verwacht. Als Waku Waku-fan had ik een kleinere formule bedacht. Nu wordt het een show met 400 man publiek, spektakeldecor en BN'ers. Met een old-school-uitstraling: kijken en meedoen met de familie vanaf de bank, chocomel erbij."





Toch is niet iedereen fan van Freek Vonk, lees onder de foto's verder.