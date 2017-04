Wie ontrafelt de kromtaal van Mike Boddé?

Hij is er inmiddels gewend aan geraakt dat een zeker percentage van de bezoekers van De Geurige Man het na de pauze voor gezien houdt. Van Mike Boddé, huispianist van het tv-programma Podium Witteman, maar vooral bekend van zijn cabaretverbond met Thomas van Luyn en rake imitaties in Kopspijkers (toen nog prins Willem-Alexander, Geert Wilders), mogen ze.



,,Bezoekers moeten wel eerst de code kraken van mijn show. Sommigen hebben daar geen zin. Die denken: ik heb heel de dag al hard gewerkt, ik geloof het wel. Maar het overgrote deel dat blijft heeft, zo beluister ik na afloop, een heel leuke avond. Publiek is in het algemeen lui, niet erg bereid zich te laten verrassen."



Verhaspelingen

In De Geurige Man leest Boddé - gezeten in een comfortabele fauteuil, schemerlamp ter rechterzijde, versleten Perzisch kleed op de vloer - het gelijknamige verhaal voor uit zijn bundel Zupheul, Febbo en de kleine Grakjesbembaaf, kortweg Jan. Daarin vertelt de geboren Rotterdammer een liefdesverhaal, gedompeld in diepe tragiek, in een eigen taal, die is samengesteld uit verhaspelingen van begrippen, synoniemen, koddige woordencombinaties, germanismen, oud Nederlands en eigen idioom.



,,Ik las, meer voor de grap, voor tijdens het Lezersfeest in de Rotterdamse bibliotheek. Mensen vonden het hartstikke leuk. En dus besloot ik na achttien cabaretprogramma's eens een keer iets geks te doen door een raar verhaal op te hangen."



En zo neemt de begaafde verteller Mike Boddé de zaal mee in zijn fantasiewereld waarin 'vrouwsels huiveren op de graat', mensen 'stoet haspelen', iemand 'knokkelt en knookt' en 'van ongans tot kwakkel' geraakt en het mannelijk lid 'vagijndoder' heet.



Aarskastij

Een van de hoofdpersonen 'pampt de hele dag slam', een ander ontvangt een 'aarskastij' (straf), een derde 'hutst zijn brein om zoedel.' Maar het is ronduit knap van Boddé dat hij zijn woorden zo beeldend weet in te bedden in een context, dat betekenisloze woorden ineens betekenis krijgen.



Het relaas van Boddé wordt afgewisseld met muzikale intermezzo's op de piano, ondersteund door (sopraan)saxofonist Tom Beek. Dat zijn momenten van bijna meditatieve verstilling en aangename pauzes tijdens de kolderieke woordenbrij die hij zijn gehoor serveert. Want - hoe kom je er op?



,,Mijn vader heeft de complete verzameling van de Linschoten-Vereeniging, de club die de afgelopen eeuw alle belangrijke scheepsjournalen uit de Nederlandse geschiedenis heeft getracht te achterhalen. Die beginnen met de ontdekkingsreizen van Olivier van Noort en Abel Tasman in de 17de eeuw. ,,Ze zijn soms hertaald, maar als jongetje begreep ik er he-le-maal niets van. Toch kreeg ik na een paar hoofdstukken de slag te pakken. Je wordt geprikkeld, wilt begrijpen wat er precies staat. Het zijn op zich zakelijke stukken: 'Tweede stuurman overleden en onder militaire eer overboord gezet. Derde stuurman opgeschoven. Kok overleden, tweede aalmoezenier wordt kok. Geen vers fruit meer, dus binnen twee dagen aanleggen.'''



Typetje

,,Maar het Nederlands is bloemrijk. Zo luidt de titel van een van de scheepsjournalen van Olivier van Noort (1558-1622) Beschrijvingen van de Voyagie om den geheelen wereltcloot... Prachtig toch! Het maakte mij enthousiast om boeken als De scheepsjongens van de Bontekoe en De overwintering der Hollanders op Nova Zembla te lezen."



Zelf beleeft Boddé het grootste plezier aan De Geurige Man. ,,De verwarring op de gezichten van de mensen op de eerste rijen aan het begin is onbetaalbaar. Menigeen verwacht dat ik weer een gezellig typetje speel of een geinig liedje zing. Het is vervolgens een uitdaging die mensen te veroveren.



,,Ik vertel het verhaal alsof het gewoon Algemeen Beschaafd Nederlands is. Met een stalen gezicht. Ja, en dat oud Nederlands er tussendoor bekt natuurlijk. Echt, lees een oude Statenbijbel en je denkt: dit woord bestaat niet. Dat móeten ze hebben verzonnen."



Speellijst: bunkertheaterzaken.nl