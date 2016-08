Wietze verklapt per ongeluk geslacht kindje op radio

Wietze sprak met zijn collega Mattie over vakantie en noemde zijdelings 'een roze reiskoffertje'. Sidekick Fien Vermeulen reageerde direct op de onthulling, terwijl Mattie Valk in eerste instantie niets doorhad. ,,Heb je het nu serieus verklapt?'' reageerden Mattie en Feun. Wietze gaf toe dat het niet de bedoeling was, maar dat hij het nu moeilijk kon ontkennen. De naam van het meisje wil de radiodj nog niet verklappen.



Een schamende Wietze belde zijn Lieke direct op om te vertellen dat hij de onthulling op de radio had gedaan. Wietze en Lieke Veld maakte vorige maand bekend in verwachting te zijn. Het kindje wordt in januari verwacht. Wietze trouwde in september van het afgelopen jaar met Lieke, die ook radio-dj bij Qmusic is.