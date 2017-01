'Wij zijn redelijk representatief voor de normale mens'

Best treurig

,,Ik kan trouwens niet eens zo heel slecht rijden'', zegt Dijkstra. ,,Jij doelt op Zwitserland, toen lag er ineens ijzel op de weg. Toen maakte ik wel een foutje door heel hard te remmen, dat had ik niet moeten doen, maar jij kreeg nog tijdens die slippartij een hartaanval van de spanning.'' Evenblij: ,,Ja, maar inparkeren kan jij echt niet.'' Dijkstra: ,,Nee, dat klopt.'' Evenblij: ,,Al heb je plek voor een touringcar, jij krijgt er nog geen mini in.''



In draaiperiodes zien beide mannen elkaar vier, vijf dagen per week en ze rijden gewoon samen vanuit hun woonplaats Amsterdam naar de theaters in het land. ,,Als we niet bij elkaar zijn, appen we'', zegt Dijkstra. ,,Dat is eigenlijk best treurig. Soms spreken we buiten werktijd af om sport te kijken, maar dan in het café.'' Evenblij: ,,Ik heb met Erik meer reiskilometers gemaakt dan met mijn vriendin, die ik al langer ken.''



Wie samenwoont met een van de twee, woont ook samen met de sport. Dijkstra, met stralende lach: ,,Ik heb mijn dochter van 5 al zo ver dat ze 's zondags zegt: 'Ha fijn, fietsen in de modder'. Kijken we samen veldrijden op tv. Ik ben vorig jaar met haar 's nachts opgestaan om Dafne Schippers in actie te zien. Dat is de ultieme sportbeleving, hoor. De enige sport die Frank en ik trouwens samen beoefenen, is darten. Daar ben ik net iets beter in, ik win iets vaker.'' Evenblij: ,,Meer geluk dan wijsheid, want jij gooit als een dronken chimpansee.''



