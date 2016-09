Willemijn Verkaik keert terug naar Wicked

De musical vertelt over de jeugd van de twee heksen uit The Wizard of Oz. De voorstelling was de afgelopen twaalf jaar een grote hit op Broadway, in Londen, in Duitsland en in Nederland. Het stuk was tussen 2011 en 2013 te zien in het Circustheater in Scheveningen.



De 41-jarige Verkaik speelde de rol al in Nederland, de VS, Duitsland en Groot-Brittannië. Verder speelde de Nederlandse actrice in internationale versies van hitmusicals als Aida, Mamma Mia en Tarzan. Ook is zij te horen als de stem van Elsa in in de Nederlandse en de Duitse versie van de populaire Disney-film Frozen.