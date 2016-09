William Spaaij: 'Dit kost hysterisch veel energie'

Naakt

De drugsscène is niet het enige spannende aan de musical. In de pauzefinale gaan alle acteurs naakt, Spaaij voorop. ,,De eerste keer tijdens de repetities was raar. Iedereen ging naakt, ook de regisseur en de choreograaf. Twee acteurs waren aan het huilen, die vonden het zo'n drempel. Anderen waren aan het giechelen. Ook op mij maakte het indruk, terwijl ik in de sauna zonder problemen naakt ga. Dit is toch kwetsbaarder. Na een paar keer was iedereen die schroom kwijt.'' Het helpt, zegt William, dat je in de zaal eigenlijk slechts schimmen van naakte lijven ziet. ,,Je zit in een tijd waarin het publiek met een mobieltje zo een foto heeft gemaakt. Om ons te beschermen is het met het licht zo bedacht dat we straks niet naakt op internet belanden. Het is heel indrukwekkend geworden.''



Met de première in zicht zit hij ook middenin die eerder genoemde verbouwing. De mooie houten vloer waar hij al zo lang van droomde, komt er nu bijvoorbeeld. ,,Ik heb een handige schoonvader en die wist nog wel een paar adresjes. Ik dacht: dan is dit een goed moment. Zo'n verbouwing schuif je anders toch maar voor je uit.''



Zijn schoonvader is de vader van musicalactrice Daisy Duin (SKY, Grease) met wie hij sinds vier maanden samen is. ,,We gaan nog niet samenwonen, zij heeft nog haar eigen plek, maar ik denk niet dat het nog heel lang gaat duren.'' Hij kijkt dromerig. ,,We zijn zo'n beetje elke dag samen, het gaat vanzelf wel die kant op.''



De première van Hair is op zondag 25 ­september in het Chassé Theater in Breda.