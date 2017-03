Je kan steeds meer winnen op de radio. Sky bijvoorbeeld betaalt een jaar lang al je rekeningen. Benzine, vakanties, kleding, boodschappen, huur, hypotheek, alles! Het enige dat je daarvoor hoeft te doen is de godganse dag naar Sky luisteren, dan hoor je op een gegeven moment het codewoord van de dag. Dat sms je, of je geeft het door via de Facebookpagina aan het station.



Het wil ook helpen als je een huis koopt of verkoopt via een bepaald merk makelaar, dan maak JIJ extra kans op een finaleplaats.



Jij kunt ook terecht bij Qmusic om een droomreis te winnen. De Q Live Tickets World Tour kan JOUW Tour zijn. Dan vlieg je de hele wereld over om jouw topartiesten te kunnen zien optreden. Je gaat naar Tokio om Coldplay te zien, naar Costa Rica voor Justin Bieber, naar San Francisco voor The Weeknd, naar Londen voor Ed Sheeran, voor Shawn Mendes reis je af naar Berlijn en voor Bruno Mars naar Manchester. Nee, niet naar Mars, dat valt me een beetje tegen van Q.



Ook voor deze prijs hoef je niet veel te doen. Je geeft je op, je wordt misschien gebeld, live in de uitzending, en dan moet je vragen beantwoorden. Als je er één fout beantwoordt ben je af en genoodzaakt al deze artiesten in eigen land te gaan bekijken, dan kan je gewoon lekker met je eigen auto. Dat is verschrikkelijk duur, maar wie weet hoor je het codewoord op Sky.