Winston en Renate gepolst voor Story Of My Life

In de eerste aflevering van Story Of My Life trapten Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau afgelopen maandagavond af. De twee werden geschminkt tot 'oudjes' en dat leverde emotionele beelden op die presentatrice Linda de Mol tot tranen toe ontroerden. Winston en Verbaan zijn alweer zestien jaar gelukkig samen. Het stel trouwde in 2011 en heeft twee kinderen.



RTL wil niet zeggen of al bekende koppels zijn gestrikt voor de zes geplande afleveringen voor volgend jaar. Een rondvraag van het AD leverde veel positieve reacties op. ,,Het doet me denken aan die film 'the Notebook'. Het idee is heel mooi," stelde Bastiaan Ragas die samen met Tooske wel openstaat voor dit initiatief.



Ook Samantha (alias Barbie) en Michael, zanger Jaap Reesema met zijn ex-miss Kim Kötter en Jeroen van der Boom met zijn Dany zien het wel zitten. ,,Het kan een prachtig document zijn voor later," vindt Van der Boom.



Alleen Waldemar Torenstra en Sophie Hilbrand achten de kans klein om aan het programma meedoen. ,,Ik vond het mooi om Wesley en Yolanthe zo oud te zien en begrijp ook dat je dan emotioneel wordt, maar ik zie het ons nu niet doen. Dan lijkt me het mooier om samen een oud stel te spelen in een film," zei Waldemar.