Winston met knoop in de maag weg bij RTL Boulevard

Winston Gerschtanowitz kreeg het even te kwaad toen zijn zoontjes Benjamin en Julian te zien waren in een korte videoboodschap. Het olijke duo wenste hem veel succes bij zijn nieuwe werkgever SBS waar hij grotere studioprogramma's gaat presenteren. ,,En we hopen je weer wat vaker te zien pap'', aldus een van de zoontjes die Winston samen met zijn vrouw Renate (ook werkzaam bij SBS, red.) op de wereld zette. De reactie van Winston: ,,Hier krijg ik dus echt een knoop van in mijn maag. Dat je kinderen zeggen dat ze blij zijn dat je weer op tijd thuis bent, is wel een dingetje.'' Volgens de presentator zag hij als een berg op tegen zijn laatste week presenteren. ,,Ik had het gevoel dat ik een honkbalknuppel in mijn gezicht kreeg geslagen toen ik afgelopen maandag in de auto naar de studio reed. Toen pas realiseerde ik me dat zo'n afscheid moeilijk zou worden.''



Talent

Behalve zijn vaste presentatiecollega's zoals Beau van Erven Dorens, Ruben Nicolai en Luuk Ikink, kwam ook Albert Verlinde nog even naar de studio om zijn vriend te omhelzen. Verlinde vertrok een paar maanden geleden bij RTL Boulevard om zich meer toe te leggen op zijn werk als musicalproducent en andere programma's bij RTL4. Verlinde: ,,Winston, je bent een echte vriend geworden.'' Hij roemde het presentatietalent van Gerschtanowitz. ,,Het is zó knap wat je deed.'' Verlinde memoreerde ook nog de bijzondere momenten die hij met Winston had achter de schermen. Zonder details prijs te geven en met een grijns op zijn gezicht: ,,Backstage hebben we de meest uiteenlopende levensmomenten gedeeld.''



Lang niet alle bedankjes van collega's waren overigens lovend van toon. Meer dan eens waren sneren richting SBS te horen en misdaadjournalist John van de Heuvel ventileerde en passant nog een opvallende eigenschap van Winston. ,,Hij laat soms vlak voor de uitzending begint wat lichaamsgassen ontsnappen. Vervelend, want je kon soms ruiken wat hij gegeten had.''



Winston noemt zijn vertrek naar SBS6 een logische vervolgstap in zijn carrière. ,,Als klein jongetje wilde ik altijd grote studioprogramma's presenteren. Nu deze kans voorbij komt, grijp ik die met beide handen aan. Dankbaar kijk ik terug op de vele prachtige jaren bij RTL Boulevard en nu kijk ik uit naar de aankomende projecten bij SBS6!"



SBS-directeur Remco van Leen is blij met Winston als nieuw gezicht van zijn zender. ,,Winston werkt al ruim twintig jaar voor en achter de schermen bij tv. Hij is een ervaren vakman en als presentator inmiddels een vertrouwd gezicht bij de mensen thuis. Als tv-maker barst hij bovendien van de creatieve, commerciële en innovatieve ideeën. Daarmee sluiten zijn ambities en die van SBS perfect op elkaar aan."



Gerschtanowitz presenteerde jarenlang RTL Boulevard maar ook programma's zoals Let's get married, Postcode Loterij: Beat the crowd en Your face sounds familiar.