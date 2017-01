Winston: Stap naar SBS6 is stap naar het grote amusement

Vanaf wanneer ben je te zien bij SBS?

,,Begin maart begint mijn eerste programma 'Wat vindt Nederland'. In de zomer gaan we het programma 'Mensenkennis' opnemen en dat zal in het najaar te zien zijn. Dat is heel lekker als je overstapt, dat je niet alleen een belofte hebt en gelijk iets kan gaan doen.''



Waarom verlaat je RTL voor SBS?

,,Ik wil al heel lang groot amusement presenteren. Ik zei als 19-jarig jochie tegen Joop van den Ende: ‘Ik wil de beste amusementspresentator van Nederland worden.' Die ambitie heb ik nog steeds en nu krijg ik de kans om bij SBS het grote studiowerk te gaan doen. Dat was het voor mij een no-brainer. Het is een prachtig moment in mijn carrière om RTL Boulevard achter te laten.''



Heeft het vertrek van Albert Verlinde en de nieuwe opzet van RTL Boulevard daar nog iets mee te maken?

,,Nee, we zijn een nieuwe weg ingeslagen en die heeft gewerkt. Ook Albert is nu op zijn plek, dus dat speelde niet meer mee. Ik heb al mijn collega’s vanochtend opgebeld en ze het als eerste verteld, want dat verdienen ze ook. We hebben daar wel als een familie gewerkt.''



Bij SBS6 kom je ook samen te werken met je vrouw Renate. Gaan jullie samen Shownieuws presenteren of ligt er een ander programma voor jullie samen in het verschiet?

,,We hebben daar wel om gelachen. Het feit alleen al dat we vanaf nu in de kantine kunnen afspreken. Ik ga in ieder geval NIET Shownieuws doen. Maar over dat programma: er zijn natuurlijk weinig mogelijkheden waarin een man en een vrouw samen de presentatie doen. Ik sluit niks uit. Het hoort in ieder geval tot de mogelijkheden.''