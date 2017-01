Winston stapt over van RTL4 naar SBS6

Winston noemt zijn vertrek naar SBS6, waar ook zijn vrouw Renate werkt, een logische vervolgstap in zijn carrière. ,,Als klein jongetje wilde ik altijd grote studioprogramma’s presenteren. Nu deze kans voorbij komt, grijp ik die met beide handen aan. Dankbaar kijk ik terug op de vele prachtige jaren bij RTL Boulevard en nu kijk ik uit naar de aankomende projecten bij SBS6!”



SBS-directeur Remco van Leen is blij met Winston als nieuw gezicht van zijn zender. ,,Winston werkt al ruim twintig jaar voor en achter de schermen bij tv. Hij is een ervaren vakman en als presentator inmiddels een vertrouwd gezicht bij de mensen thuis. Als tv-maker barst hij bovendien van de creatieve, commerciële en innovatieve ideeën. Daarmee sluiten zijn ambities en die van SBS perfect op elkaar aan."



Gerschtanowitz presenteerde jarenlang RTL Boulevard maar ook programma's zoals Let’s get married, Postcode Loterij: Beat the crowd en Your face sounds familiar.