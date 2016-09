Wintereditie concerten Guus Meeuwis in Ziggo Dome

,,Het wordt geen kerstconcert, maar een echte wintereditie van de Groots-concerten. De vertrouwde hits combineren we met sneeuw, sinterklaas, kerst, oud en nieuw en koek en zopie. En uiteraard een terugblik naar de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Alles wat bij december hoort trekken we uit de kast," zegt Meeuwis.



Volgens de Brabantse zanger blijft het bij twee wintereditie-concerten. ,,De Groots concerten in het Philips Stadion blijven de spil van alles en zo nu en dan plakken we er iets leuks aan vast.''



Eerdere variaties op de Groots-concerten waren de editie Uit&Thuis in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen en edities op Curaçao en Texel.