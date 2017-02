Witte Huis-petitie 'The Netherlands second' over de helft

Video Na Céline Dion en 50 Cent nu ook zanger Henk Dissel (25) op de bühne

15:54 De Zeister zanger Henk Dissel (25) viert zijn tienjarig jubileum met een concert voor 5.500 man in de Afas Live Hall in Amsterdam. Dat is een droom die uitkomt voor Dissel, die als jongetje van vijf al zeker wist dat hij beroemd zou worden.