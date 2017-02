WNL is trots, want Geert komt langs

Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL, voelt enige journalistieke trots. Dat zei hij maandag in het Mediaforum bij De Ochtend, op NPO Radio 1. Journalistieke trots dat het WNL als kleine omroep gelukt is. Want wat is het geval: Hij komt, hij komt, die lieve goede Geert, Henks beste vriend, Ingrids beste vriend, de vriend van Zwarte Piet.



Huisjes' hartje klopt, zijn hartje klopt zo blij, nep brengt Geert u, nep brengt Geert mij, nep brengt Geert u en mij. Wie zoet is friet, wie stout is krijgt een tweet. Jaa, Geert komt, en wat nou zo leuk is, vertelde Huisjes, hij komt alleen! Hij komt naar WNL op Zondag van Rick Nieman.



,,Alleen?'', vroeg presentator Carl-Johan de Zwart voorzichtig.

,,Ja, alleen,'' zei Huisjes. De uitzending zal overigens niet plaatsvinden in de studio in het Vondelpark in Amsterdam, zoals gebruikelijk, Geert komt naar een geheime locatie. Die is streng beveiligd. En dan is het, zei Huisjes, raar om er anderen bij te vragen. Die moeten dan ook naar zo'n streng beveiligde locatie, nee, dat is geen doen.



,,Was het een eis van Wilders, alleen geïnterviewd worden'', vroeg De Zwart. Huisjes bezwoer dat dat niet zo was.

,,Is de uitzending live?''

,,Daar kan ik niets over zeggen in verband met de veiligheid.''