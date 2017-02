Wordt zangeres Do de nieuwe The Voice-coach?

Het beeld van Do in de rode stoel werd heel even getoond aan het einde van het middagprogramma RTL Live. Albert Verlinde kondigde de zangeres aan als studiogast bij Koffietijd morgen. Mogelijk werd met de foto haar deelname aan The Voice per ongeluk verklapt. Het management van Do was nog niet voor commentaar bereikbaar. Do liet recent doorschemeren dat ze wel met iets voor tv bezig was. Maar dat was volgens haar nog niet rond. Om die reden kon ze er nog niks over zeggen. RTL laat weten: ,,Over de samenstelling van de coaches van The Voice of Holland is nog niets bekend.''



Do scoorde vijftien jaar geleden een wereldhit met de Bryan Adams-klassieker Heaven. Door zowel de dance als balladversie van het nummer werd het geluid van de zangeres destijds in één klap op de kaart gezet. Onder haar eigen naam bouwde ze verder aan een succesvolle loopbaan. Na wat uitstapjes met Nederlandstalige songs besloot Do twee jaar geleden in haar eigen taal te gaan zingen. Tijdens schrijfsessies in Frankrijk componeerde ze een aantal persoonlijk getinte nummers die op de nieuwe cd Momentum staan. Do is moeder van een zoontje en dochtertje.



Het is officieel, zoals RTL4 stelt, nog onbekend wie Guus, die vorig jaar de plaats van Marco Borsato innam, zal vervangen. Er gaan geruchten dat zangeres Anouk terugkeert. Zij gaf de komst van haar zesde kindje in mei op als reden om er tijdelijk mee te stoppen. Door zijn werkzaamheden voor The Voice moest Guus dit jaar onder meer De Vrienden van Amstel Live in Rotterdam Ahoy laten schieten: ,,Het is de prijs die ik moet betalen met zes liveshows. Maar dat is het dit geval meer dan waard hoor. Ik ga wel een avond kijken omdat ik die sfeer niet kan missen. Maar ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat ik daar niet als surprise-act het podium op zal komen. De artiesten die er staan kunnen dat prima af zonder mij."